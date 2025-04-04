منة فضالي تنعى زوجه نضال الشافعي: يا هند كنتي جميلة

نعت الفنانة منة فضالي، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.





وكتبت منه فضالي :"لا حول ولا قوه إلا الله البقاء الله في وفاة زوجه زميلي وصديقي ومرات أخويا نضال الشافعي ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جنته ويصبرك يانضال ربنا يرحمك يا هند كنتي جميلة".





ورحلت عن عالمنا زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.