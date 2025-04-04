قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة: إجراء امتحانات منتصف الفصل وفق الجداول المحددة بكل كلية
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 4-4-2025
نائب الرئيس الأمريكي: رسوم ترامب انتقام مخفف من منافسينا
10 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس
مواجهات حاسمة في دوري محترفي اليد.. الأهلي يقترب من التتويج
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء توضح
موعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" لشهر أبريل
القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية.. وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما
فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون
11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كاف يعلن عن مسئولي مباراة الإياب بين سيمبا التنزاني والمصري

كاف يعلن عن مسئولي مباراة الإياب بين سيمبا التنزاني والمصري بـ الكونفيدرالية
كاف يعلن عن مسئولي مباراة الإياب بين سيمبا التنزاني والمصري بـ الكونفيدرالية
محمد الغزاوى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة إياب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق  الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني  والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل الموافق التاسع من أبريل الجاري على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

كاف يعلن عن مسئولي مباراة الإياب بين سيمبا التنزاني والمصري  بـ الكونفيدرالية

يقوم الصومالي أمير عبدي  بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي  مصطفى سلاوي  بينما تتولى الأوغندية فيفيان تيندو مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى التنزاني كليفورد تيندو مهام المنسق الإعلامي للمباراة ، بينما تم إسناد مهمة مدير البث التليفزيوني للتنزاني جيفت أليكس.

المصري الكونفدرالية كاف النادى المصري سيمبا التنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

الإيجار القديم

3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

زوجة الفنان نضال الشافعي

بعد فقد والدتها بأيام .. وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

العشرة جنيهات

حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الشيخ محمد ابو بكر جاد الرب

الشيخ محمد أبو بكر يشكر وزير الأوقاف لنقله لمسجد الفتح

كشفت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ضوابط تواجد الأطفال

ضوابط تواجد الأطفال في بالمساجد.. الأوقاف توضحها

د. طه عبد العليم

وزير الأوقاف ينعى الدكتور طه عبد العليم الرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد