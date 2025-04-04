أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة إياب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل الموافق التاسع من أبريل الجاري على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

كاف يعلن عن مسئولي مباراة الإياب بين سيمبا التنزاني والمصري بـ الكونفيدرالية

يقوم الصومالي أمير عبدي بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي مصطفى سلاوي بينما تتولى الأوغندية فيفيان تيندو مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى التنزاني كليفورد تيندو مهام المنسق الإعلامي للمباراة ، بينما تم إسناد مهمة مدير البث التليفزيوني للتنزاني جيفت أليكس.