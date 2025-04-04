تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

بينما تُهدد الرسوم الجمركية بزيادة أسعار السيارات الجديدة في السوق الأمريكي، أعلنت شركة هيونداي عن موقف مختلف من هذه القضية.

في حين قررت الشركة عدم تحميل المستهلكين تكاليف الرسوم الجمركية، فإنها ستقوم بتعديل تجربتها مع وكلاء السيارات، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الصيانة المجانية.

تغيير سياسة الصيانة المجانية

أفادت تقارير بأن شركة هيونداي ستُنهِى برنامج الصيانة المجانية لسيارات موديلات 2026 وما بعدها.

وفي نشرة أرسلتها إلى التجار، قالت هيونداي إن "تكاليف البرنامج قد ارتفعت إلى مستوياتٍ غير قابلة للاستمرار".

بدلاً من ذلك، تشجع الشركة التجار على تقديم خطط صيانة مدفوعة مسبقًا، مما يسمح لهم بالتركيز على مصادر دخل جديدة.

رغم ذلك، أكدت الشركة أنها ستستمر في تقديم خطة صيانة أساسية مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 36,000 ميل لسيارات موديلات 2020-2025.

القرار الصعب وتأثيره على العملاء

من المحتمل أن يثير إلغاء برنامج الصيانة المجانية لبعض العملاء غضبًا، خاصة لأولئك الذين اعتادوا على هذا الامتياز.

لكن في الوقت نفسه، تعهدت هيونداي بعدم رفع أسعار السيارات لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية، مما قد يجعل الشركة أكثر جذبًا للمشترين الذين يبحثون عن خيارات بأسعار معقولة وسط الظروف الاقتصادية الحالية.

صرح «خوسيه مونوز» الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي، أن السوق الأمريكي "سوق بالغ الأهمية" بالنسبة لشركته، وأنهم يحتاجون إلى "تقديم منتج تنافسي" هناك.

ويبدو أن هيونداي تركز على تعزيز وجودها في هذا السوق عبر استراتيجياتها المستقبلية.

في إطار استعدادها لمواجهة التحديات القادمة، أعلنت هيونداي عن استثمار 21 مليار دولار بحلول عام 2028.

ومن بين هذه الأموال، سيتم تخصيص 9 مليارات دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى 1.2 مليون سيارة سنويًا.

وتُصنّع هيونداي بالفعل سياراتها في مصنع ألاباما، بما في ذلك طُرز هيونداي توسان وسانتا فيه وسانتا كروز، إضافة إلى جينيسيس GV70.

بينما تواجه هيونداي تحديات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، إلا أنها تؤكد التزامها بعدم رفع الأسعار والبحث عن بدائل لدعم أنشطتها، مثل إلغاء برنامج الصيانة المجانية.

ومن خلال زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، تسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق السيارات الأمريكية.