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أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف عن أجهزة Galaxy Tab S10 FE اللوحية.. نينتندو تعلن رسميا عن جهاز الألعاب Switch 2
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف عن أجهزة Galaxy Tab S10 FE اللوحية.. نينتندو تعلن رسميا عن جهاز الألعاب Switch 2

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

خلل في تحديث iOS 18.4 يعيد تطبيقات آيفون المحذوفة

أصدرت شركة آبل Apple، تحديث iOS 18.4 يوم الاثنين الماضي، وبمجرد طرحه قد أبلغ بعض المستخدمين من مشكلة تتمثل في اختفاء تطبيقات كانت قد تم حذفها سابقا وعودتها مرة أخرى على هواتفهم بعد التحديث.


سامسونج تكشف عن أجهزة Galaxy Tab S10 FE اللوحية.. سعر ومواصفات
 

أطلقت شركة سامسونج Samsung، أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية تحت اسم Galaxy Tab S10 FE و Tab S10 FE Plus، وهما الأحدث في خط أجهزة أندرويد اللوحية متوسطة الفئة، لكنهما يأتيان بتكلفة قدرها 50 دولارا مقارنة بالجيل السابق.


آبل تطور وكيل ذكاء اصطناعي لتقديم الاستشارات الطبية
 

أفادت تقارير جديدة، بأن شركة آبل Apple، تعمل على تجديد تطبيقها الصحي Health، لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح صحية متقدمة.


تيك توك تعلن إيقاف تطبيق Notes المنافس لـ إنستجرام
 

أعلنت منصة تيك توك Tiktok، عن قرارها إيقاف تطبيق مشاركة الصور "Tiktok Notes" في 8 مايو، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي كمنافس لـ إنستجرام في عدد من الدول بما في ذلك كندا وأستراليا وفيتنام.


 

نينتندو تعلن رسميا عن جهاز الألعاب Switch 2.. سعر ومواصفات
 

أعلنت شركة نينتندو Nintendo، رسميا عن جهاز ألعاب محمول جديد، وهو الخليفة المباشر للطراز الأصلي، Nintendo Switch 2، يأتي هذا الإصدار الجديد بمجموعة من التحديثات والتحسينات التي تميزه عن سابقه، مما يجعله أحد أكثر الأجهزة المنتظرة في عالم الألعاب.

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