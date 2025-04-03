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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل في تحديث iOS 18.4 يعيد تطبيقات آيفون المحذوفة

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

أصدرت شركة آبل Apple، تحديث iOS 18.4 يوم الاثنين الماضي، وبمجرد طرحه قد أبلغ بعض المستخدمين من مشكلة تتمثل في اختفاء تطبيقات كانت قد تم حذفها سابقا وعودتها مرة أخرى على هواتفهم بعد التحديث.

وبحسب ما ذكره موقع “pcmag”، أفاد مستخدمو أجهزة آيفون أنهم بعد أن قاموا بالترقية إلى تحديث iOS 18.4، اكتشفوا ظهور تطبيقات قديمة حذفوها منذ أشهر.

خلل في تحديث iOS 18.4 

بدأ هذا الخلل بالظهور عقب إطلاق تحديث iOS 18.4، إذ لاحظ المستخدمون عودة تطبيقات سبق لهم حذفها، خاصة بعض الألعاب مثل Call of Duty و Squid Game و Asphalt Legends و Cooking Mama، إلى جانب بعض التطبيقات الأخرى.

وأشار غالبية المستخدمين المتأثرين إلى أنهم ثبتوا هذه التطبيقات في الماضي قبل حذفها، وما زالت أسباب هذا الخلل غير معروفة حتى الآن، إذ يبدو أن المشكلة تؤثر في مالكي إصدارات مختلفة من هواتف آيفون.

وحتي إصدار آبل تحديثا لمعالجة المشكلة، ينصح المستخدمون الذين يواجهون هذه المشكلة بالتقاط لقطة شاشة كدليل على ظهور التطبيق، ثم إعادة حذفه يدويا.

جدير بالذكر أن بعض مستخدمي آيفون واجهوا مؤخرا مشكلة في نقل الصوت عبر البلوتوث، حيث أبلغ أصحاب هواتف iPhone 16e الجديدة من آبل، عن وجود هذا الخلل في أجهزتهم.

انتشرت شكاوي المستخدمين علي منتدى آبل الرسمي، حيث أشاروا إلى أنههم يواجهون مشكلة عند تشغيل الموسيقى عبر مكبرات الصوت أو السماعات التي تعمل بالبلوتوث.

وأوضح المستخدمون إلى الصوت يبث بشكل متقطع أحيانا، حيث يتوقف الصوت على السماعات أو مكبرات الصوت لمدة ثانية ومن ثم يعود مرة أخرى.

وكانت آبل قد كشفت رسميا عن هاتف iPhone 16e الشهر الماضي، إذ يعد هذا الهاتف أرخص هواتف آيفون 16، ويبلغ سعره 599 دولار.

جدير بالذكر أن شركة آبل أوقفت مبيعات بعض نماذج هواتف آيفون القديمة تزامنا مع إطلاق iPhone 16e.

آيفون خلل تحديث iOS 184 هواتف آيفون

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