رفع 350 طن مخلفات بمركز ساحل سليم في أسيوط

أشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة بمختلف مراكز وقري المحافظة وذلك لانتظام عملهم والجهد المبذول والواضح من قبل عمال النظافة للحفاظ علي النظافة العامة وذلك من خلال نوبتجيات مستمرة مشيراً إلي أن حملات النظافة كانت تنظم بصفة مستمرة بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة لرفع المخلفات والقضاء على أماكن تجمعات القمامة، وسط إنتشار مظاهر الإحتفال بكافة المراكز والأحياء.

حملة لرفع المخلفات والقمامة

وقال محافظ أسيوط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم فرغلي رئيس المركز قد نظمت حملة لرفع المخلفات والقمامة حيث تم رفع 200 طن تم تورديها إلى مصنع السماد ببني غالب بالاضافة إلى نقل 150 طن مخلفات إلى المقالب العمومية بنطاق الوحدات المحلية القروية موضحاً أنه تم رفع كافة مقالب القمامة بإشراف من نواب وسكرتير المركز ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية ومسئولي الاشغالات والمتابعة والحملة الميكانيكية للحفاظ علي البيئة خالية من التلوث والحد من إنتشار الأمراض.

610.600 طن إلى مصنع السماد

وأضاف أبو النصر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم تمكنت من نقل 610.600 طن إلى مصنع السماد ببني غالب خلال شهر مارس 2025 بواقع 89 نقلة من المدينة والوحدات المحلية القروية مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم من أجل النهوض بمنظومة النظافة لأنها تتعلق بشكل مباشر بالصحة العامة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.