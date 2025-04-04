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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحث توقيع بروتوكول بين صحة مطروح ومستشفيات جامعة الإسكندرية لتطوير القطاع الصحي بسيوة

احدا القوافل الطبية بمطروح
احدا القوافل الطبية بمطروح
ايمن محمود

اجتمع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور  عصام بديوى ، أستاذ أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى بجامعة الاسكندرية والمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الإسكندرية وذلك لبحث الارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة لمواطني مطروح وتنسيق التعاون مع المؤسسات التعليمية العريقة بحضور أحمد حبون رجل الأعمال السيوي .

وأكد وكيل وزير الصحة بمطروح انه تم  الاتفاق المبدئي علي ابرام اتفاق تعاون مشترك مع مستشفيات جامعة الاسكندرية لخدمة أهل سيوة بصفة خاصة ، و أهالى المحافظة بصفة عامة ، على ان يكون بروتوكول التعاون متمركزا علي ثلاثة محاور هي : (التشخيص - العلاج - التدريب)، وأن يكون احد مخرجاته تيسير احالة الحالات المعقدة إلى مستشفيات جامعة الاسكندرية .

ويشمل البروتوكول ربط مستشفى سيوة المركزى مباشرة مع غرفة التبليغات بمستشفيات جامعة الاسكندرية عبر فريق تنسيق مشترك للإفادة في التشخيصات للحالات غير الطارئة إذا لزم الأمر عبر استخدام منظومة (Telemedecine - التشخيص عن بعد) الالكترونية الموجودة بمستشفي سيوة المركزي.

كما يشمل ايضا استقدام أساتذة استشاريين في كافة التخصصات بالتناوب عبر جدول شهرى إلى مستشفى سيوة المركزى ، واستضافتهم بمساهمة المجتمع المدنى ، لمناظرة الحالات بمستشفى سيوة المركزى ، و كذلك اجراء التدخلات المطلوبة بمستشفى سيوة المركزى ، أو احالة الحالات المعقدة إلى مستشفيات جامعة الاسكندرية مباشرة باجراءات ميسرة .

وتم الاتفاق علي حضور فريق من استشاريي جامعة الاسكندرية بمناظرة اقسام مستشفى سيوة المركزي ، وتحديد الاحتياجات لادخال التخصصات الحديثة والمعقدة الي المستشفي .

واهتماما بمحور التدريب، تم الاتفاق علي حضور عدد من الاطباء سواء العاملين بالتخصص أو الراغبين في هذه التخصصات من أطباء التكليف العاملين بالمحافظة ، لزيارات الاساتذة الاستشاريين للتدريب واكتساب الخبرة، وتنظيم زيارات ميدانية لهم لأغراض التدريب المشترك بمستشفيات جامعة الاسكندرية ، وخاصة في الأقسام ذات الطبيعة الخاصة مثل (التخدير - التخصصات الدقيقة ).

وسيشمل البروتوكول إيفاد عدد من التمريض المتميز من مديرية الصحة بمطروح لحضور برنامج تدريبى عملى بكافة الاقسام بمستشفيات جامعة الاسكندرية ، مع اتاحة أن يكون لهم شهر اختيارى بالقسم الذى يرغبون في التدريب به .

وفيما يخص اجراء التحاليل الطبية المتقدمة ، فسيشمل البروتوكول التعاون في اجراء نقل العينات ذات الطبيعة الخاصة الي معامل جامعة الاسكندرية ، وكذلك استقبال زيارة تفقدية من استشارييّ جامعة الاسكندرية لمعامل مستشفيات مديرية الصحة .

ويشمل البروتوكول تحقيق وسيلة ربط مباشرة بين قسم الاشعة بمستشفى سيوة المركزى ، وأقسام الأشعة بمستشفيات جامعة الاسكندرية لاعداد تقارير الأشعة العاجلة ، وارساله عبر الايميل .

ويتضمن التعاون المشترك ايضا زيارة استشاريي علاج السموم بجامعة الاسكندرية إلى قسم السموم بمستشفى مطروح العام ، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيله ، مع الربط المباشر لإحالة حالات السموم من مستشفيات محافظة مطروح مباشرة إلى مستشفيات جامعة الاسكندرية بعد الابلاغ عبر منظومة الربط المشترك بين الجهتين.

حضر اللقاء كل من الدكتور  إبراهيم الدميرى مدير عام الادارة العامة لطب الأسنان ، الدكتور شادى صلاح الدين شاهين مدير الادارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الاساسية ، وطارق محمد عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة وإسماعيل على المدير الاداري بمستشفى سيوة المركزى ، ومحمد بكر نائب رئيس مركز سيوة ، والمهندس محمود أحمد حبون.

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