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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجان مرور مفاجئ على الوحدات الصحية بمطروح خلال عيد الفطر

لجان مديرية الصحة خلال المرور
لجان مديرية الصحة خلال المرور
ايمن محمود

تفقدت لجان  مديرية الصحة بمطروح وحدات الرعاية الأولية ،لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك. 

قام الدكتور حازم مباشر وكيل المديرية بالمرور على وحدات الرعاية الأولية ( النهوض - الروسيات ) ومكتب صحة الحمام بالإدارة الصحية بالحمام ، وتاكد من تواجد الاطقم الطبية والتمريض والفنيين علي رأس العمل ، مع التأكيد على العمل على تحسين رضا المستفيدين، والالتزام بالتسجيل الطبي الدقيق، وضمان جودة الأداء الفني، ومتابعة الحالات، مع التحقق من دقة وجودة البيانات المسجلة لجميع الخدمات المقدمة بالدفاتر والسجلات.

وأوضح وكيل مديرية الصحة أنه تم رصد عدد من الملاحظات خلال المرور ، إضافة إلى وجود تقصير إداري في بعض المنشآت،مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، مع التشديد على ضرورة تكثيف مرور مديري الإدارات وفرق الإشراف بالادارات علي مختلف الوحدات الصحية التابعه نطاق كل إدارة .

كما قامت الدكتورة هبة ترماز مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة شيرين شوقى مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمرور على الوحدات الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية وإدارة مطروح الصحية.

وقام الدكتور محمد يوسف مدير إدارة الضبعة الصحية بالمرور على وحدات (فوكة - زاوية العوام - غزالة ) التابعة لإدارة الضبعة الصحية .

وقامت الدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية وفريق الاشراف بالإدارة بالمرور على الوحدات الصحية (وحدة الكيلو ٧ - وحدة سيدى حنيش - وحدة أم الرخم - مركز السنوسية - وحدة وادى الرمل - وحدة السادات - وحدة ابو مرقيق ـ وحدة القصر) بالإضافة إلى مكتب صحة أول مطروح.

وقام الدكتور وليد الشريف مدير إدارة برانى الصحية وفريق الاشراف بالإدارة بالمرور على الوحدات الصحية ( وحدة شماس - وحدة الظافر الصحية - وحدة ابو ميلاد الصحية - وحدة الزويدة الصحية ) بالإضافة إلى مكتب صحة برانى .

وقام الدكتور نبيل النشرتاوى مدير إدارة الحمام الصحية وفريق الاشراف بالإدارة بالمرور على الوحدات الصحية ( وحدة بنجر ٢٣ الصحية - وحدة الحمام الصحية - وحدة الزهور الصحية - وحدة بنجر ٢٧ الصحية )

وقام الدكتور محمد هاشم مدير إدارة العلمين الصحية وفريق الاشراف بالإدارة بالمرور على الوحدات الصحية ( وحدة العلمين الصحية - المركز الطبى بسيدى عبد الرحمن - وحدة سيدى عبد الرحمن ) بالإضافة إلى مكتب صحة العلمين.

وقام الدكتور محمد طالب مدير إدارة النجيلة الصحية وفريق الاشراف بالإدارة بالمرور على الوحدات الصحية ( وحدة النجيلة القبلية الصحية - وحدة المثانى الصحية ) بالإضافة إلى مكتب صحة النجيلة.

ووجه الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح ؛الى الدكتور حازم مباشر وكيل المديرية و الدكتور شادى شاهين مدير عام الطب الوقائى والدكتورة هبة ترماز مدير إدارة الرعاية الأساسية والسادة مديرى الإدارات الصحية والسادة مديرى الإدارات الفنية ولجان المرور بمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها .

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