قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 100 مواطن من الضفة الغربية بينهم أطفال ونساء
عواصف رملية وترابية وأمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد
كيف تحمي نفسك من مضاعفات السكر؟.. هيئة الدواء توضح
مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك.. الإصابات والمشاركات الدولية تعرقل مفاوضات التجديد
البلشي يسجل فى كشوف حضور عمومية الصحفيين
التضامن تعلن موعد تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية
صيام الست من شوال بنيتين سنة وفرض.. هل يجوز شرعا؟
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. وسقوط أمطار على هذه المناطق
أول شركة أمريكية تغلق مصانعها بسبب رسوم ترامب الجمركية
تنويه هام| تعديل مؤقت في جدول الخط الثالث للمترو لمدة 48 ساعة.. اكتشف السبب
سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: توجيهات رئاسية بضرورة الإهتمام بتكنولوجيا المعلومات

الاتصال
الاتصال
البهى عمرو

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن هناك أربعة مؤشرات رئيسية للنهوض بصناعة التعدين في مصر، من بينها الشركات التي تقدم خدمات في مجالات الموارد البشرية، الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، التصنيع، والترجمة، فضلا عن أن هذه الشركات قد تكون مؤسسات صناعية أو زراعية، لكنها تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية التي تعزز نشاطها.

وأضاف «عز الدين» في حديثه خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التوجيهات الرئاسية تؤكد ضرورة التركيز على تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصال بشكل رئيسي، مع التركيز على تطوير الوظائف والقطاعات المرتبطة بذلك لتسهيل عملية التحول الرقمي والرقمنة، سواء في القطاع الحكومي أو في تقديم الخدمات في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أحد العوامل المساعدة في تعزيز صناعة التعدين في مصر هو انخفاض تكلفة التشغيل بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للشركات العالمية الراغبة في فتح فروع إقليمية أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وبالتالي يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج إيجابية في وقت قياسي.
 

الاقتصاد صناعة التعدين الاتصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة نضال الشافعي

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

مصرية جدعة .. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن

مصرية جدعة.. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن؟

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

حريق محطة مترو روض الفرج

المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

صلاة الجمعة

حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب

صورة أرشيفية

ترامب عن هبوط الأسواق بعد فرض الرسوم: مستعد لإجراء مفاوضات بشرط

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025

ترشيحاتنا

ارشيفي

لبنان.. شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة الشعب

روسيا

روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي على سكن للطلاب العسكريين بموسكو

حسن فرح

استشهد في لبنان.. من هو القيادي بحماس حسن فرحات؟

بالصور

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد