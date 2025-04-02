نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة شكر لصناع مسلسل “لام شمسية” بعد إنهاء العمل بأغنية “أسلمي يا مصر”.

وكتبت الدكتورة مايا مرسي عبر فيسبوك: "أنتم فريق وطني محترم، شعوركم ووطنيتكم وصلت لمن بكى في نهاية العمل، وأن سلامة مصر بسلامة جيلها القادم".

وتابعت: “نفخر بكم جيلا صاعدا ونطمئن على مصر طول ما فيها ناس فكرت في بلدها وهي بتشتغل وبتنتج وبتبدع”.

مخرج «لام شمسية» يوضح سبب استخدام أغنية «اسلمي يا مصر»

وكشف المخرج كريم الشناوي سر استخدام أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية مسلسل “لام شمسية” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وكتب كريم الشناوي، عبر “فيسبوك”، توضيحا حول استخدام أغنية “اسلمي يا مصر” في نهاية مسلسل “لام شمسية”.

وأوضح: "لدي قناعة راسخة بأنه بمجرد خروج أي عمل إبداعي إلى الجمهور، تنتهي علاقة صُنّاعه بتأويله، ويصبح تفسيره حقًا أصيلًا للجمهور. ولهذا، فضّلت عدم التعليق لأطول فترة ممكنة، حتى لا يؤثر رأيي أو رأي أي من فريق العمل على تلقّي المشاهدين للعمل".

وأضاف: “لكن فيما يخص استخدام أغنية “اسلمي يا مصر” في نهاية “لام شمسية”، أعتقد أن من واجبي توضيح بعض الأمور المرتبطة بهذا القرار.. استخدام الأغنية كان قرارًا خالصًا من صُنّاع العمل، دون أي تدخل من جهات رقابية أو إنتاجية”.

وتابع: "لم نكن نتوقع كصُنّاع أن يُفهم استخدام أغنية تعبّر عما نشعر به، على أنه نتيجة ضغط من جهات رسمية، في حين أن دوافعنا الحقيقية كانت نابعة من شعور صادق، ومن فخرنا بأنه، ورغم كل الصعوبات، نجحنا في إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور بإنتاج مصري خالص، وبدعم من مؤسسات مصرية".