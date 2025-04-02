أنصفني كأم.. صابرين تعلق على ختام لام شمسية بأغنية اسلمي يا مصر

علقت الفنانة صابرين، على اختيار أغنية “اسلمي يا مصر” في نهاية مسلسل لام شمسية.

وكتبت صابرين: “شوف ياكريم أنا وأسرتي الكبير والصغير واهمهم أولادي خاصتآ في هذا العمل لأني كنت طول الوقت وهما أطفال صغيرة بفهمهم بطريقه غير مباشرة أزاي اي حاجه مهما كانت مزعجه لازم تتقال وخصوصا لما كنت بقول الممنوعات وكانوا بيعملوها بس مش فاهمين ليه بكرر كلامي ده كتير زي يعني ماحدش يقولك تعالي اقعد علي حجري مثلا او السواق يقولك تعالي اعلمك السواقه وتقعد علي حجره ممنوع وكنت أقولهم فيه أماكن لو اي حد سواء راجل او ست قريب او غريب لمسها فورا تيجي تقولوا وكنت بخترع اي سبب علي حسب تفكير ووعي كل ابن لأن كل واحد مش زي التاني في استيعاب المعلومة والأجيال بتتغير بتغير المجتمع اللي حواليه”.

وتابعت: “لحظة نزول التتر الأخير بأغنية اسلمي يامصر حقيقي حسينا كلنا بقشعريرة غريبه وشوفت في عين ولادي نظرة عمري ماشفتها وهما بيبصولي وأنا دموعي بتنزل هما طبعا كانوا فاهمين أنا كنت بقولهم كده ليه زمان بس الأهم هما ماكنوش مدركين لو كان ده حصل كانوا ممكن يحصلهم ايه وده اللي جسده كل مشهد من المسلسل ومن كل الشخصيات اللي كانت تقصد واللي ماكنتش تقصد كأنها كانت لعبه بيلعبوها وهما أطفال زي مشهد جارة أمينة وهما صغيرين لكن نظرة ولادي كانت ليها معاني جميلة بما معناه قد ايه كان خوفك علينا كان صح وماخفتيش انك تقوللنا كل شويه لو حصل كارثة أي كارثة قولولي وأنا هتصرف لأن مافيش حد هيقف جنبكم غير أمكم وأبوكم”.

واستكملت: “ولما خلصت الحلقة الأخيرة ماستغربناش التتر الأخير بل حسينا باطمئنان ودفء ومعني حقيقي بالفخر وخوض معركه مع الحياة انتصرنا فيها بسلام أنا كأم حسيت أن التتر نصرني وأنصفني كأم علي أي ذئب او فكر بشري كان ممكن يغير مشوار حياتنا ونصر مهنتي والرسالة التي صنعت من اجلها الدراما المصرية من اول يوم شفتك يا كريم وأنا عارفه انت هتعمل إيه الف مبروووك يا حبيبي يا محارب بشرف وفخر”.

مخرج «لام شمسية» يوضح سبب استخدام أغنية «اسلمي يا مصر»

وكشف المخرج كريم الشناوي سر استخدام أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية مسلسل “لام شمسية” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وكتب كريم الشناوي، عبر “فيسبوك”، توضيحا حول استخدام أغنية “اسلمي يا مصر” في نهاية مسلسل “لام شمسية”.

وأوضح: "لدي قناعة راسخة بأنه بمجرد خروج أي عمل إبداعي إلى الجمهور، تنتهي علاقة صُنّاعه بتأويله، ويصبح تفسيره حقًا أصيلًا للجمهور. ولهذا، فضّلت عدم التعليق لأطول فترة ممكنة، حتى لا يؤثر رأيي أو رأي أي من فريق العمل على تلقّي المشاهدين للعمل".

وأضاف: “لكن فيما يخص استخدام أغنية “اسلمي يا مصر” في نهاية “لام شمسية”، أعتقد أن من واجبي توضيح بعض الأمور المرتبطة بهذا القرار.. استخدام الأغنية كان قرارًا خالصًا من صُنّاع العمل، دون أي تدخل من جهات رقابية أو إنتاجية”.

وتابع: "لم نكن نتوقع كصُنّاع أن يُفهم استخدام أغنية تعبّر عما نشعر به، على أنه نتيجة ضغط من جهات رسمية، في حين أن دوافعنا الحقيقية كانت نابعة من شعور صادق، ومن فخرنا بأنه، ورغم كل الصعوبات، نجحنا في إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور بإنتاج مصري خالص، وبدعم من مؤسسات مصرية".