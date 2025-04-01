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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن.. صدمة الوسط الفنى برحيل إيناس النجار.. الرقابة تكشف حقيقة تغيير نهاية لام شمسية

إيناس النجار
إيناس النجار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة تدخل الرقابة فى نهاية لام شمسية

كشف المؤلف عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية عن تفاصيل نهاية مسلسل لام شمسية وحقيقة تدخل الرقابة على المصنفات الفنية فى النهاية. 

وقال عبد الرحيم كمال : سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية ان الرقابة فرضت اغنية( اسلمي يا مصر ).. وهو أمر عاري تماما من الصحة والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب او بعيد … لذا يجب تحري الدقة.

أشرف عبد الباقي يكشف عن المشاهد الصعبة فى قلبي ومفتاحه.. خاص

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تفاصيل أصعب المشاهد التى واجهته فى مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذى عرض فى رمضان. 

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح لصدى البلد : ليس هناك مشاهد صعبة بالمعني المفهوم، وأرى من وجهة نظري أن العمل ككل كان صعبا لأنه رغم فكرته البسيطة إلا أن العمل يقدم دراما اجتماعية متشابكة مع الواقع، وتجد حتى فى أسماء الأبطال أن العمل قريب من الناس جدا، وهذا ساهم فى نجاحه، لأنه يقدم دراما تمس الجمهور وتلامس مشاعرهم.

تامر عبدالمنعم يوجه رسالة خاصة لنجل أحمد السقا “لا تلتفت ولا تتأثر وعيش تجربتك”

ناشد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية رواد السوشيال ميديا الابتعاد عن التنمر لشخص ياسين السقا نجل الفنان الكبير أحمد السقا.

و من جانبه نشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة لياسين أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وناشد رواد السوشيال ميديا الابتعاد عن التنمر على نجل "السقا" وقال : ارفعوا ايديكم عن هذا الشاب ياسين السقا وكفاكم تنمر وتشويه لشاب في مقتبل العمر لمجرد أن والده نجم كبير.

الأول خاني والثاني سابني وجمدت بويضاتى.. تصريحات نارية للراحلة إيناس النجار

توفيت الفنانة إيناس النجار ، منذ قليل وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار ، عن حالتها الصحية قبل وفاتها، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

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