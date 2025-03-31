تامر عبدالمنعم يوجه رسالة خاصة لنجل أحمد السقا "لا تلتفت ولا تتأثر وعيش تجربتك"

ناشد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية رواد السوشيال ميديا الابتعاد عن التنمر لشخص ياسين السقا نجل الفنان الكبير أحمد السقا.

و من جانبه نشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة لياسين أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وناشد رواد السوشيال ميديا الابتعاد عن التنمر على نجل "السقا" وقال : ارفعوا ايديكم عن هذا الشاب ياسين السقا وكفاكم تنمر وتشويه لشاب في مقتبل العمر لمجرد أن والده نجم كبير.

ووجه "عبدالمنعم" رسالة لياسين أحمد السقا : ياسين يا حبيبي لا تلتفت ولا تتأثر وعيش تجربتك وهتنجح بعون الله.

وكان رواد السوشيال ميديا انتقدوا أداء ياسين أحمد السقا خلال دوره في مسلسل سيد الناس.

وخرج ياسين السقا عن صمته وقال : أولا عايز أقول لكم عيد سعيد ويارب يكون خير عليكم وعلى كل حبايبكم وعلينا جميعا أنا كنت عايز أنزل البوست دا بقالي فترة بس كنت بفكر أكتب إيه في ناس زعلانة من منشور نزلته من كام يوم واتهاجمت عليه كتير وللأسف في ناس زعلت مني واللي في بالي دول بعتذر لهم لأن في ناس فعلا بتنتقد باحترام حتى لو الدور مكنش كبير ومش مفهوم أوي من الجمهور أنا متقبل دا تماما وداخل المسلسل وعارف دا وفيه الحمد لله اللي فهموا الدور واللهجة والكلام المكسر دا عشان طارق عايش طول عمره في لندن.

وتابع "ياسين": الأغلبية من الناس اللي هما فاكرين نفسهم نقاد كانوا بيستخدموا الشتايم وبيتنمروا وبيجيبوا سيرة والدي ووالدتي بمجرد بس إن والدي أحمد السقا في ناس مجرد أن دا والدي وليه ناس مش بتحبه شخصيا لازم يشتموني ويجيبوا سيرة الأم والأب وحتى يدعوا عليا بالموت وكان في كتير منهم.

واختتم ياسين السقا رسالته : أحب أقول للمحترمين إني بعتذر لهم على المنشور اللي نشرته بتاع الأسد ودا مش موجه ليكم أبدا، وللحاقدين ربنا يهديكم أنا هنجح وهتشوفوا اللي خلف مامتش.

من ناحية أخرى بدأ اليوم الفنان تامر عبدالمنعم الإستعدادات النهائية لحفل ميجا ستار حمادة هلال والذي من المقرر إقامته غدا على مسرح البالون.