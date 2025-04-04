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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة: الدولة تبذل جهودا واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة.. نواب: مثلث ماسبيرو نموذج يحتذى به

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أميرة خلف

الحكومة: الدولة حريصة على استكمال جهود  تطوير المناطق غير المخططة لتحسين معيشة الأهالي

برلماني: الدولة بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا كبيرا في تطوير المناطق غير الآمنة

برلماني: ملف تطوير العشوائيات على رأس أولويات القيادة السياسية


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظة الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين المعنيين.


وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا بالعمل على تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، وتم إنفاق مليارات الجنيهات لتوفير مناطق سكنية مخططة حضاريًا لأهالينا بهذه المناطق، منوهًا إلى أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال تطوير المناطق غير المخططة بما يُسهم في تحسين معيشة أهالي تلك المناطق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.


بداية، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن استمرارية سعي الدولة في القضاء غلى المناطق غير الآمنة ، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا كبيرا في تطوير المناطق غير الآمنة .


وأكد « الشوربجي» فى تصريح «لصدى البلد »'أن ملف تطوير العشوائيات على رأس أولويات القيادة السياسية، وذلك للوصول بالبلاد إلى دولة آمنة بلا عشوائية، موضحا أنها كانت بمثابة الحلم وبمجيء الرئيس السيسي حول أحلام المصريين إلى حقيقة، وذلك من خلال توفير كافة أوجه وسبل الحياة الكريمة لهم.

وأوضح عضو البرلمان، أن الرئيس السيسي أول من أقتحم الملفات ذات الثقل والتي تغافلت عنها القيادات السابقة، وأبرزها ملف التعمير والقضاء علي العشوائيات، والتي اعتمدت على تحويلها لمجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بحياة مواطنيها .


في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن هناك جهود واسعة بذلتها الدولة في تطوير المناطق العشوائية، وهو بمثابة طفرة كبرى في تلك المناطق التي عانت طويلا من الإهمال والتهميش على مدار السنوات الماضية .

وأوضح «يحيي» في تصريحات لـ« صدى البلد»  أن الدولة المصرية ورغم كل الظروف الاقتصادية العالمية التي طرأت على العالم ، لم تتوقف عن إقامة المشروعات التنموية في قطاعات عديدة ومنها المناطق العشوائية وغير الآمنة، مؤكدا أن الدولة رفعت شعار توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ومنحهم العيش في بيئة عمرانية تليق بكرامة المواطن، باعتبار أن المسكن الجيد أحد أهم أساسيات الحياة.


و أكد عضو البرلمان أن خطة الدولة في تطوير العشوائيات، اعتمدت على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطنين في الحصول على سكن آمن مع تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وضمان الحفاظ على سبل العيش والظروف الاقتصادية لسكان المناطق العشوائية بعد تطويرها ودمج برامج التنمية غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شريف الشربيني صندوق التنمية الحضرية ملف تطوير العشوائيات تطوير العشوائيات العشوائيات

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