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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تواجه القاهرة تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية؟

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون لها تأثيرات اقتصادية وعمالية على المستوى العالمي، ولكن مصر لن تتأثر بها كثيرا لأنها اتخذت إجراءات استباقية لتقليل هذه التأثيرات.

وأوضح البدوي - خلال تصريحات صحفية - بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت سياسة تنويع مصادر الاستيراد والتصدير، مما يقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة، كما تعمل مصر على دعم الصناعات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ونوه البدوي، إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى عدم اليقين في الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأسعار على المستهلكين. كما أنها ستؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتزيد من الضغوط التضخمية.


تأثيراتها على العمال:

شدد البدوي، على أن الرسوم الجمركية سيكون لها آثار سلبية على العمال، بما في ذلك فقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية، وزيادة الضغوط على الأجور، وتأثر العمال في البلدان النامية التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن عمال مصر لن تتأثر كثيراً بهذه الرسوم الجمركية، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك دعم الصناعات المحلية وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعمال.

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