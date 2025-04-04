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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025
تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025
محمد غالي

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، بعد ارتفاعات متتالية في الأيام الماضية، منذ بداية شهر رمضان.

انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 87 جنيها بعدما كان قد وصل إلى 98 جنيها، مسجلا فارقا قدره 11 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري تفاصيل أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة إلى 87 جنيه بعدما كان 98 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 97 جنيها.

الدواجن الأمهات: استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند 70 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء (الدواجن الساسو)

تراجعت أسعار الفراخ الحمراء (الدواجن الساسو) ليصل سعر الكيلو إلى 85 جنيهًا بعدما كان 95 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

الفراخ البلدي

انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهات بعدما كان 119 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيها.

أسعار أجزاء الدواجن

سعر كيلو البانيه: انخفض من 210 إلى 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك: يتراوح بين 105 و110 جنيهات.

سعر كيلو الأجنحة: يتراوح بين 65 و75 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر: 150 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بنحو 165 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض: 150 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بنحو 165 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار البط اليوم

كتاكيت البط الفرنسي: تتراوح أسعار كتكوت بط فرنسي بين 10 و11 جنيها.

كتاكيت البط المسكوفي: تتراوح بين 23 و24 جنيها.

كتاكيت البط المولارد: تتراوح بين 24 و25 جنيها.

لحم البط البلدي: سجل سعر الكيلو 120 جنيها.

لحم البط الفرنسي: سجل سعر الكيلو 75 جنيها.

لحم البط المسكوفي: سجل سعر الكيلو بين 95 جنيها.

سعر الحمام والبط والارانب

سعر زوج الحمام: 170 جنيها.

سعر البط: 160 جنيها.

سعر الأرانب: 140 جنيها.

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