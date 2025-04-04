إخماد حريق في شقة سكنية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي الوحدات السكنية.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.