رسوم ترامب تشعل الأسواق العالمية.. تريلوينا دولار خسائر الاسهم الأمريكية

أفادت تقارير اقتصادية بأن الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسرت نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية بسبب رسوم ترامب الجمركية.

كما سجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر خسائر لها حيث انخفضت أسهم شركة "آبل" بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي "لولوليمون أثليتيكا" و"نايكي"، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%.

ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.

وحققت الأصول الأمريكية أكبر خساره في الأسواق العالمية بعد الإعلان حيث انخفض "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.8%.

وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.