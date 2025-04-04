قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك .. دار الإفتاء ترد
طريقة عمل مثلجات لذيذة في المنزل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
مواساة على موسيقى أغنية.. هند صبري تعتذر بسبب نعي زوجة نضال الشافعي| تفاصيل
آخر تحديث لأسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة
ارتفاع حصيلة زلزال ميانمار المدمر إلى 3301 قتيل
النقابة العامة للنقل والمواصلات تدعم موقف مصر المدافع عن الشعب الفلسطيني
العوضي ضربني بجد.. ميرنا نور الدين تكشف كواليس مشاهد الأكشن في فهد البطل
ميليشيا الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة
"س وج".. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
أبو الغيط: أحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسوم ترامب تشعل الأسواق العالمية.. تريلوينا دولار خسائر الاسهم الأمريكية

ابل
ابل
محمود نوفل

أفادت تقارير اقتصادية بأن  الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسرت نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية بسبب رسوم ترامب الجمركية.

كما سجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر خسائر لها حيث انخفضت أسهم شركة "آبل" بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي "لولوليمون أثليتيكا" و"نايكي"، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%.

ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"  أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.

وحققت الأصول الأمريكية أكبر خساره في الأسواق العالمية  بعد الإعلان حيث انخفض "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.8%.

وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار. 

رسوم ترامب الجمركية آبل آند بورز السوق الأمريكية الاسواق العالمية اليورو الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

أسعار الدواجن

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

احمد زاهر

أحمد زاهر عن وفاة زوجة نضال الشافعي: مش مصدق والله

الغاوي

أحمد مكي يزيح العوضي من الصدارة.. تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس دونالد ترامب

استثناء مصري| ترامب يفرض رسوماً جمركية على الجميع.. ومصر الأقل بين دول العالم

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده

ترشيحاتنا

بلف التبخير

علامات تلف منظومة التبخير في السيارة وطرق التعامل معها

تيك توك

قبل 48 ساعة من حظره.. تيك توك ينتظر قبلة الحياة في أمريكا

مايكروسوفت 365 Copilot

مايكروسوفت 365 Copilot يعزز قدراته بوكلاء ذكاء اصطناعي للتحليل والأبحاث

بالصور

العمل الخيري للفنانين.. نجوم الفن بين التبرعات والدعم والشعبيه

هانر فرحات
هانر فرحات
هانر فرحات

50 صورة من جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي ومساندة قوية من أهل الفن

نضال الشافعي
نضال الشافعي
نضال الشافعي

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

فيديو

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد