الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية ضد رسوم ترامب الجمركية



أكدت مسؤولة الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس علي الاستعداد التام للدفاع عن مصالحهم التجارية ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد العشرات من دول العالم.

وقالت المسؤولة الأوربية في تصريحات لها نقلتها وكالات الأنباء العالمية : ينبغي للدول الأوروبية أن تكون أقوى في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

وشددت علي ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلف الناتو.

واتمت المسؤولة الأوربية تصريحاتها بالقول : وزير الخارجية الأمريكي قدم ضمانات بأن واشنطن لن تقدم تنازلات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وأوروبا.

وفى سياق متصل كان أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من الدول.



وجاءت نسب الرسوم على الدول كالتالى:

ـ 20 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي و26% على الواردات من الهند و 32% على الواردات من تايوان.

- 46 % على الواردرات من فيتنام و 10% على الواردات من بريطانيا و 31% على الواردات من سويسرا.

49 % على الواردات من كمبوديا و 24% على الواردات من اليابان و32% على الواردات من إندونيسيا و 10% على الواردات من البرازيل و 10% على الواردات من سنغافورة.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة