ترامب بعد فرض الرسوم: نسعى لجذب الشركات والمصانع الكبرى للعمل في أمريكا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن حكومتة تسعى لجذب الشركات والمصانع الكبرى للعمل في الولايات المتحدة.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة اكسترا نيوز فى تقرير لها.

وأكد دونالد ترامب أن حكومته أصبحت أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة بشأن تيك توك.

وفى سياق متصل كان أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من الدول.

وجاءت نسب الرسوم على الدول كالتالى:

ـ 20 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي و26% على الواردات من الهند و 32% على الواردات من تايوان.

- 46 % على الواردرات من فيتنام و 10% على الواردات من بريطانيا و 31% على الواردات من سويسرا.

49 % على الواردات من كمبوديا و 24% على الواردات من اليابان و32% على الواردات من إندونيسيا و 10% على الواردات من البرازيل و 10% على الواردات من سنغافورة.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة