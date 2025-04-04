مصطفي عسل وهانيا الحمامي يتوجا بجائزة أفضل لاعبين فى شهر مارس

توج الثنائي المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات بجائزة أفضل لاعبين فى شهر مارس الماضي عقب تتويجهما ببطولة أوبتاسيا.

واحتل مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، عقب تربع علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

تتويج مصطفي عسل وهانيا الحمامي

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.

وفي منافسات السيدات، توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، باللقب، وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.