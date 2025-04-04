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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفحة الزمالك تتغزل في زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

أشادت الصفحة الرسمية للنادي الزمالك بنجم الفريق أحمد سيد زيزو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتبت الصفحة الرسمية : أرقام مميزة لزيزو منذ انضمامه إلى الزمالك



ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى باياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتنطلق مباراة الزمالك وستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

ووصلت بعثه فريق الزمالك فجر الجمعة قادمه من جنوب افريقيا


ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالمباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة  في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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