التحفظ على الإشغالات المخالفة في حي الشرق ببورسعيد | صور

قادت سمر الموافى رئيس حى الشرق بمحافظة بورسعيد حملة إشغالات مكبرة يرافقها الأجهزة التنفيذية بالحى و استهدفت الحملة شارع ٢٣ يوليو لرفع وإزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق مما يعوق حركة السير ويشوه المظهر الجمالى للحى والمدينة.

أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة العديد من الكراسى والترابيزات امام الكافيهات الموضوعة بنهر الطريق / ترابيزة خشب لفرش خضار وفاكهة بلدورات وأصيصات زرع امام المحلات لمنع وقوف السيارات.



وتم التحفظ على جميع الإشغالات المخالفة ورفعها بسيارات الحى لدخولها المخازن .

شددت رئيس الحى على المخالفين بالحفاظ على المساحات المقررة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق والعودة للمخالفات وتم اعطاء إنذارات فى حالة الرجوع للمخالفة وفى حال مخالفة تعليمات الحى يتم فرض الغرامات الفورية.

وتم فتح وتوسعة الطريق وعودة السيولة المرورية لتحقيق أهداف الحى بتوفير أمن الطريق للمارة والحفاظ على المظهر الحضارى وفقا لتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

تأتي الحملة في إطار جهود الحي لتحسين جودة الحياة وتعزيز النظام العام، مما يساهم في إنشاء بيئة أكثر أمانًا وراحة لجميع المواطنين.

وطالبت رئيس حى الشرق جميع أصحاب المحلات بالتعاون والالتزام بالقوانين، لضمان انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضاري للحي.