قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيس يوافق على إعارة محمد عبد المنعم لـ الأهلي في كأس العالم للأندية
بمشاركة عربية وأوربية.. انطلاق الرالي الدولي للطائرات الخفيفة في مصر| صور
محافظ شمال سيناء ينفى شائعات تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين
الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
صفقة التبادل.. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور الشرق الأوسط خلال أيام
مصطفى بكري: الضجيج الإسرائيلي حول تواجد الجيش في سيناء جعجعة بلا قيمة
أول تعليق من نضال الشافعي بعد وفاة زوجته .. ماذا قال؟
احتجاجات غاضبة في الأردن رفضًا للدعم الأمريكي لإسرائيل
الدمار في غزة عظيم| مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
ترامب يمنح شركة صينية مهلة ثانية لبيع تطبيق تيك توك
أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل
ترامب يهدد الصين بعد فرضها رسومًا جمركية على السلع المستوردة من أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحفظ على الإشغالات المخالفة في حي الشرق ببورسعيد | صور

رئيس حي الشرق فى بورسعيد تقود حملة إشغالات مكبرة بالحى
رئيس حي الشرق فى بورسعيد تقود حملة إشغالات مكبرة بالحى
محمد الغزاوى

قادت سمر الموافى رئيس حى الشرق بمحافظة بورسعيد حملة إشغالات مكبرة يرافقها الأجهزة التنفيذية بالحى و استهدفت الحملة شارع ٢٣ يوليو لرفع وإزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق مما يعوق حركة السير ويشوه المظهر الجمالى للحى والمدينة.

أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة  العديد من الكراسى والترابيزات امام الكافيهات الموضوعة بنهر الطريق / ترابيزة خشب لفرش خضار وفاكهة بلدورات وأصيصات زرع امام المحلات لمنع وقوف السيارات.


وتم التحفظ على جميع الإشغالات المخالفة ورفعها بسيارات الحى لدخولها المخازن .

شددت رئيس الحى على المخالفين بالحفاظ على المساحات المقررة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق والعودة للمخالفات وتم اعطاء إنذارات فى حالة الرجوع للمخالفة وفى حال مخالفة تعليمات الحى يتم فرض الغرامات الفورية.

وتم فتح وتوسعة الطريق وعودة السيولة المرورية لتحقيق أهداف الحى بتوفير أمن الطريق للمارة والحفاظ على المظهر الحضارى وفقا لتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

تأتي  الحملة في إطار جهود الحي لتحسين جودة الحياة وتعزيز النظام العام، مما يساهم في إنشاء بيئة أكثر أمانًا وراحة لجميع المواطنين.

 وطالبت رئيس حى الشرق جميع أصحاب المحلات بالتعاون والالتزام بالقوانين، لضمان انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضاري للحي.

بورسعيد حى الشرق محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الاشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

زيزو

رسالة خاصة من الزمالك تثير الجدل حول تجديد عقد زيزو

الغاوي

أحمد مكي يزيح العوضي من الصدارة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صخرة فى المريخ

تشبه طبق العدس.. صخرة حيرت العلماء| ما القصة؟

موعد مباراة نادي الزمالك مع فريق ستيلينبوش.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك مع ستيلينبوش بالكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

أعاصير

ابحثوا عن مأوى فورا.. أعاصير عنيفة تضرب الولايات المتحدة| ماذا سيحدث؟

بالصور

لمرضى ضغط الدم .. مشروبات على الريق لازم تعرفها

مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع
مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع
مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الزنجبيل لمدة أسبوع؟

فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع
فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع
فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع

دواء جديد لتسكين الألم يثير الجدل في أوروبا .. مستخلص من نبات القنب

عقار بديل واعد مستخلص من القنب
عقار بديل واعد مستخلص من القنب
عقار بديل واعد مستخلص من القنب

ارتفاع حاد لـ أسعار الكاكاو عالميًا بسبب تراجع الإنتاج في كوت ديفوار

أسباب إرتفاع أسعار الكاكو في العالم كله
أسباب إرتفاع أسعار الكاكو في العالم كله
أسباب إرتفاع أسعار الكاكو في العالم كله

فيديو

وفاة زوجة نضال الشافعي

فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد