طالب يقود دراجة نارية يتعدى على آخر بسلاح أبيض في دمياط

كشفت اجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من (أخر) لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بسلاح أبيض على نجل شقيقته وأحدث إصابته بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى ، وبسؤاله قرر بقيام (طالب - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور أثناء قيادة كلاً منهما دراجة نارية بأحد الشوارع بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فـى حقه والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





