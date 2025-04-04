نصاب .. القبض على ديلر الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص من خلال حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر تعليقات مدعومة بصور للترويج لبيع مخدر الحشيش .

بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) .. بمواجهته إعترف بانه مالك الصفحة المشار إليها وأنه يقوم بالنصب على راغبى شراء المواد المخدرة عن طريق طلب تحويل مبالغ مالية منهم على إحدى المحافظ الإلكترونية ، لإثبات الجدية فى شراء المواد المخدرة إلا أنه عقب إتمام التحويل يقوم بإجراء حظر للمحول منه.. وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





