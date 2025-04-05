قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسوأ منذ كورونا .. انهيار ضخم في البورصة الأمريكية بسبب رسوم ترامب
محافظ شمال سيناء: 90% من مساعدات قطاع غزة مصرية خالصة
أخبار جنوب سيناء |سفينة سياحية عملاقة ترسو بشرم الشيخ.. وفريق اللياقة البدنية بنويبع الأول على الجمهورية
3 دعوات مستجابة لا يردها الله أبدا.. علي جمعة: اغتنمها
كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس كرة الطائرة والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع المنطقة الأمنية في شمال غزة
تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة
روبيو يبحث مع نتنياهو الوضع في غزة وتحرير الرهائن والرسوم الجمركية
اليمن .. غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في صعدة
شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع المنطقة الأمنية في شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إن قواته توغلت لتوسيع سيطرتها في منطقة بشمال قطاع غزة، بعد أيام من إعلان الحكومة عزمها السيطرة على مناطق واسعة من خلال عملية في جنوب القطاع.

وأضاف الجيش في بيان له أن الجنود الذين ينفذون العملية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الواقعة في شمال القطاع، يسمحون للمدنيين بالخروج عبر طرق منظمة، بينما يواصلون توسيع المنطقة التي حددتها إسرائيل منطقة أمنية داخل القطاع.

وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي دبابة إسرائيلية على تلة المنطار في حي الشجاعية، في موقع يتيح لها رؤية واضحة لمدينة غزة وما وراءها حتى الشاطئ.

وقال مسؤول صحي محلي في رسالة نصية إن القصف على الجانب الشرقي من غزة لم يتوقف. ومع توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة، كان مئات السكان قد فروا منها بالفعل الخميس وهم يحملون أمتعتهم سيرا على الأقدام أو على عربات تجرها الحمير أو في سيارات، وذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أحدث سلسلة من تحذيرات الإخلاء التي تقول الأمم المتحدة إنها تغطي الآن حوالي ثلث قطاع غزة.

واستأنفت إسرائيل عملياتها في غزة بسلسلة كثيفة من الغارات الجوية في 18 مارس وأرسلت قواتها مرة أخرى بعد اتفاق لوقف إطلاق النار استمر لمدة شهرين وشهد إطلاق سراح 38 رهينة مقابل الإفراج عن مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين. وتعثرت جهود استئناف المفاوضات، التي تتوسط فيها مصر وقطر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 280 ألف شخص في غزة نزحوا على مدى الأسبوعين الماضيين، مما يزيد من بؤس الأسر التي نزحت بالفعل عدة مرات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتتمركز القوات الإسرائيلية أيضا حول أنقاض مدينة رفح على الطرف الجنوبي من غزة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 65 بالمئة من القطاع أصبح الآن ضمن مناطق "محظورة" أو ضمن مناطق صدرت لها أوامر إخلاء قائمة أو كليهما.

وقال وزراء إسرائيليون إن العمليات ستستمر لحين عودة 59 رهينة من قطاع غزة. وتقول حماس إنها لن تفرج عنهم إلا بموجب اتفاق ينهي الحرب.

والجمعة، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، إن نصف الرهائن محتجزون في مناطق صدرت لسكانها تحذيرات بإخلائها.

غزة إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

زيادة اسعار البنزين

موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل

عامل السيرك

بعد الاعتداء عليه بسبب مداخلته.. عمرو أديب يهدي عامل سيرك طنطا 100 ألف

البنوك

أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار في إطلالة جذابة من باريس

علي الحجار

على الحجار يروى رحلة فريد الأطرش فى 100 سنة غنا بالأوبرا

الفنانة رنا سماحه

رنا سماحة تستعيد لطرح أغنية "الهونولولو"

بالصور

شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد