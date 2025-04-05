10 شهداء وعشرات الجرحى في يوم دموي جديد تحت نيران الاحتلال جنوب غزة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وتركّز القصف الغاشم على مدينة خان يونس ورفح، مستهدفًا منازل المدنيين ومرافق حيوية.​

في خان يونس، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية، مما أدى إلى استشهاد المواطن علي زياد الهندي وإصابة زوجته وطفله بجروح.

كما قُصفت تكية طعام خيرية في مخيم القطاطوة غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين كانوا يتلقون وجبات غذائية هناك. ​

في رفح، استهدف القصف الإسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة شمال المدينة، مما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما استهدفت غارة أخرى منطقة النصر في رفح، حيث استشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بجروحه. ​

بالإضافة إلى ذلك، استُهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس، مستهدفة منازل المدنيين والبنية التحتية.​

منذ فجر اليوم، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 39 شهيدًا نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، بينهم 30 في جنوب القطاع.

تأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد عسكري مستمر، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية في قطاع غزة، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في المنطقة.​

تجدر الإشارة إلى أن هذه الغارات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، متجاهلًا التحذيرات الدولية بشأن تداعيات ذلك على المدنيين والنازحين في القطاع.​