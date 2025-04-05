إسماعيل يوسف يهاجم قرارات رابطة الأندية .. ماذا قال؟

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، على قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة أمام الأهلي، في الدوري المصري.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: “قرار رابطة الأندية الأخير خاطئ، فهناك قانون يجب أن يُطبّق على الجميع، كما حدث مع الزمالك في الموسم الماضي”.

وتابع: “من الممكن أن يتقدم النادي الأهلي بتظلم، مستندًا إلى قرار رابطة الأندية، بحجة وجود عذر قهري يستوجب إعادة المباراة”.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتُقام المباراة غدًا الأحد، الموافق 6 أبريل، على أرضية إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفارس الأبيض لتعويض تعادله القاري بتحقيق فوز محلي يعزز من فرصه في التأهل بالدور الحالي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل قناة "أون تايم سبورت" المباراة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

عودة الزمالك من جنوب إفريقيا

وكانت بعثة الزمالك قد عادت إلى القاهرة أمس الجمعة، قادمة من مدينة كيب تاون بعد خوض لقاء ستيلينبوش. واستغرقت الرحلة نحو 12 ساعة، تخللها توقف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مباراة قوية انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الإياب أمام ستيلينبوش

من المنتظر أن يواجه الزمالك فريق ستيلينبوش مجددًا في لقاء الإياب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل، على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.