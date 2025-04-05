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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أطعمة غنية بالمغنيسيوم لنوم أفضل

النوم
النوم
نهى هجرس

يمكنك الحصول على كميات جيدة من المغنيسيوم في العديد من الأطعمة الصحية، وبشكل عام، ينصح أخصائيو التغذية بتناول الأطعمة الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة، وخاصةً المكسرات والبذور والخضراوات الورقية الداكنة والبقوليات.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على أعلى مستويات المغنيسيوم لكل حصة

- الكينوا
رغم استخدامها غالبًا كحبوب، إلا أن الكينوا تُعتبر من الناحية التقنية بذورًا، وبالتالي فهي غنية بالعناصر الغذائية أكثر بقليل من طبق الأرز العادي ، فإلى جانب الألياف والدهون الصحية والبروتينات التي تتوقعها من البذور، يحتوي كوب من الكينوا المطبوخة على 118 مليغرامًا من المغنيسيوم.

-  بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين ، كما أن أونصة واحدة من هذه البذور الصغيرة ستمنحك 111 مليغرامًا من المغنيسيوم.

مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل

- اللوز

تناول حفنة من اللوز لوجبة خفيفة مُرضية ومقرمشة، كمية صغيرة من اللوز تُوفر حوالي 80 مليغرامًا من المغنيسيوم، بالإضافة إلى البروتين والألياف وكمية جيدة من فيتامين هـ.

- سبانخ
ليس سراً أن الخضراوات الورقية الداكنة ، مثل السبانخ والسلق والكرنب، مفيدةٌ لصحتك، ورغم احتوائها جميعها على بعض المغنيسيوم، إلا أن السبانخ هي الأبرز: نصف كوب من السبانخ المطبوخة (حوالي كوب أو كوبين نيئة)، يحتوي على حوالي 78 مليغراماً من المغنيسيوم.

أطعمة لا يجب تناولها قبل النوم

- الشوكولاتة الداكنة

تناول الشوكولاتة الداكنة - التي تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و85% - للحصول على جرعة من هذا المعدن، تحتوي أونصة واحدة من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 50 مليغرامًا من المغنيسيوم 
 

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