نكرة .. ندى رحمي تروي مأساتها بسبب الارتباط

نشرت الفنانة ندى رحمي، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تتحدث فيه عن فترة ارتباطها ودخلها فى أزمات مختلفة مع شريك حياتها حتى انتهت بالانفصال وتسببت هذه العلاقة فى تأثير نفسي عليها وهو ما أكدت عليه

وقالت ندى رحمي: الفترة اللي فاتت حصلتلي حاجات كتير أوي، وحصلتلي إصابة قبل ما أسافر الإمارات بشهرين، حد كان بيمرني أون لاين من باب التماحيك وطلب مني أني أجري وركبتي طقت وعملت إشاعة ولقيت أن عندي قطع جزئي في الرباط الهلالي للركبة، طبعًا رقدت ووقفت تمرين لمدة شهر، ووقتها كنت مبسوطة أو مغيبة ولكني كنت بغرس وأنا مش واخدة بالي، ومكنتش حاسة أني بأكل كتير، وقعدت فترة طويلة وبعدين سافرت الإمارات والحمد لله خدت إقامة ذهبية.

وأضافت ندى رحمي: في الفترة دي انفصلت عن الشخص اللي كنت مرتبطة بيه، هو كان نكرة مش هعمله سعر واتكلم عليه، وأنا لما بخلص علاقة بزعل على طاقتي ووقتي مش الشخص، كل علاقة بتاخد من قلبك وطاقتك والعلاقة دي طفتني بطريقة مش طبيعية، رجعت اتمرن في الجيم علشان محسش إني لوحدي والزعل ياكل من عمري.

وكانت ندى رحمي أعلنت خطبتها، وذلك بنشر صور وفيديوهات من الحدث عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

ونشرت ندى رحمي صورا لها مع خطيبها وعلقت عليها قائلة: "جالي كمية مسيدجات كتير بطريقة مرعبة ناس بتباركي علي خطوبتي .. حقيقي ما تصورتش أبدا إن الناس هتبقي فرحنالي كده.. مش عارفة إزاي هقدر أرد علي كل الناس الحلوة دي".

واستطردت ندى رحمي قائلة: "بس يهمني إنكوا تعرفوا إن انتوا الفرحة الحقيقية وفرحكوا بيا بالدنيا واللي فيها .. ربنا يخليكوا ليا يارب..ألف الف شكر حقيقي انا ممتنة وسعيدة ومتشكرة لكل حد اهتم يفرحني ويباركلي.. اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين".

وزن ندى رحمى

تمكنت الفنانة ندى رحمى من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد حديثها عن فقدانها 80 كيلو جرامًا من وزنها ، في سبتمبر الماضي.

وكانت قد حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل إنقاص وزنها.

وقالت الفنانة ندي خلال حوارها بالبرنامج :" عملت عملية تكميم معدة خلال عام 2019، ونجحت في فقدان 80 كليو جراما من وزني".