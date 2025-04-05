حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 15 سايسا تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.

تفاصيل القضية..

ووجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء ركن سيارتهم.

وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغل

وقامت مديرية أمن القاهرة، بتنظيم حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم ، حيث أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد مصدر أمنى ، على استمرار الحملات لضبط المخالفين ، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم.