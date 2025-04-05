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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عيسى: الاحتلال يستخدم إنذارات الإخلاء ذريعة لتهجير سكان غزة

تهجير أهل غزة
تهجير أهل غزة
أسامة علي

أكد اللواء أحمد عيسى، المتخصص في الأمن القومي الفلسطيني، أن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا بإخلاء مناطق في شمال غزة، مثل بيت حانون وجباليا؛ يأتي ضمن سياسته المستمرة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستخدم هذا الإجراء؛ كذريعة للتهجير القسري للسكان، مستندًا إلى مزاعم بإطلاق صواريخ من هذه المناطق نحو مستوطنات غلاف غزة.

خطة الجنرالات

أوضح اللواء عيسى، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ما يعرف بـ"خطة الجنرالات" التي طرحها الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا أيلاند، لافتا إلى أنها تهدف إلى إخلاء مناطق معينة في قطاع غزة عبر إجبار السكان على النزوح، بينما يتم اعتبار من يبقى في تلك المناطق منتمي لحركة حماس أو مؤيدا لها.

وأشار عيسى إلى أن خطة الجنرالات تم تطبيقها في شمال غزة لعدة أشهر، لكنها فشلت بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، مما دفعه إلى التراجع، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم إعلان الجيش الإسرائيلي عن فشل الخطة بشكل رسمي؛ إلا أنه توقف عن تنفيذها لفترة.

وأكد عيسى أن جيش الاحتلال يعيد حاليا تطبيق سياسات مشابهة، خاصة في محافظة رفح الفلسطينية التي تشهد تنفيذ سياسات لا تختلف كثيرًا عن مضمون الخطة الأصلية.

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