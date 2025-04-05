محافظ سوهاج ناعيا النائبة رقية الهلالي: فقدنا قامة برلمانية خدمت الوطن بإخلاص

نعى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى، النائبة رقية محمد عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنشأة، والتي وافتها المنية اليوم عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

محافظ سوهاج ينعي “الهلالي”

وأعرب المحافظ، في بيان رسمي صادر عن ديوان عام المحافظة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة النائبة الراحلة، وجميع أهالي مركز المنشأة.

وأكد أن محافظة سوهاج فقدت واحدة من أبرز الشخصيات البرلمانية، والتي كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة الصعيدية، وصاحبة دور بارز في العمل السياسي والخدمي على مدار سنوات طويلة.

وأضاف المحافظ: "لقد كانت النائبة رقية الهلالي صوتًا صادقًا تحت قبة البرلمان، حملت هموم أبناء دائرتها، وسعت دائمًا لحل مشكلاتهم.

وكانت لا تدخر جهدًا في سبيل خدمة الوطن والمواطن، سواء على المستوى النيابي أو المجتمعي".

ودعا اللواء سراج المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، مؤكدًا أن ذكراها ستظل حاضرة في قلوب أبناء سوهاج، تقديرًا لما قدمته من عطاء وإخلاص.

الجدير بالذكر أن النائبة الراحلة كانت من الوجوه البرلمانية البارزة عن حزب "حماة الوطن"، وشاركت في العديد من المبادرات المجتمعية، وكان لها حضور قوي ومؤثر في الملفات التنموية والخدمية التي تخص محافظة سوهاج.