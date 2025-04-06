مي عمر: مسلسل أش أش أكبر تحدٍ في مسيرتي الفنية .. وهذا سر النجاح|فيديو

أعربت الفنانة مي عمر عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل "أش أش"، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير، خاصة وأن تقديم 30 حلقة في المسلسل كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن دورها في المسلسل كـ "ندا موسى" كان من أقوى الأدوار التي قدمتها على الإطلاق، مؤكدة أنها أبدعت فيه بشكل كبير.

نجاح المسلسل بفضل إبداع جميع النجوم

وأكدت مي عمر أن النجاح الكبير للمسلسل لم يكن ليحدث لولا إبداع جميع نجوم العمل، مشيرة إلى أن كل فرد في المسلسل كان سببًا رئيسيًا في هذا النجاح الجماعي.

التفاعل الكبير مع شخصية ماجد المصري

وأضافت مي عمر أن تعاطف الجمهور مع شخصية ماجد المصري في المسلسل كان أحد الأسباب المهمة التي ساهمت في النجاح، خاصةً أنه كان يظهر اهتمامًا حقيقيًا وحبًا صادقًا لزوجته في المسلسل، مما جعل العديد من السيدات في الوطن العربي يشعرن بالتواصل والتعاطف مع هذا الجانب من الشخصيات.

المخرج محمد سامي يحتاج إلى راحة بعد رمضان

وفيما يخص المخرج محمد سامي، أكدت مي عمر أنه قرر أخذ راحة طويلة بعد فترة التصوير الشاقة قبل حلول شهر رمضان.

وأوضحت أن صناعة المسلسلات تعد مرهقة للغاية وتتطلب الكثير من الوقت والجهد، مما يستدعي أن يحصل المخرج على فترة راحة حقيقية قبل بدء عمل جديد.