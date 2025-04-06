وفاة شقيقة نقيب الصحفيين خالد البلشي.. وتشييع الجنازة في المنوفية

توفيت صباح اليوم الأحد السيدة انتصار البلشي، شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد وعكة صحية مُفاجئة.

ومن المقرّر أن تُشيّع الجنازة اليوم الأحد بمحافظة المنوفية، على أن يُقام العزاء هناك عقب مراسم الدفن، بينما سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد العزاء في القاهرة.

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي عن وفاة شقيقته «انتصار» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. شقيقتي انتصار فى ذمة الله.. وتشييع الجنازة والعزاء غدًا في المنوفية»..

وأضاف: «تحديد موعد العزاء لاحقًا في القاهرة».

وتتقدّم أسرة نقابة الصحفيين، وأعضاء الوسط الصحفي والإعلامي بخالص العزاء إلى النقيب وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.