وفاة شقيقة خالد البلشي نقيب الصحفيين .. والجنازة والعزاء بالمنوفية

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين وفاة شقيقته «انتصار» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خالد البلشي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. شقيقتي انتصار فى ذمة الله.. تشييع الجنازة والعزاء غدًا في المنوفية.. وأضاف: "تحديد موعد العزاء لاحقًا في القاهرة".

وكان قد حرص خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح على المنصب ذاته لدورة ثانية على تسجيل حضوره فى كشوف الجمعية العمومية العادية فى دعوتها الثالثة، وذلك فور فتح باب التسجيل.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2025 باب التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .