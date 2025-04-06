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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد .. بعثة المصري تغادر إلى دار السلام استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بـ الكونفيدرالية

بعثة المصري تغادر مطار القاهرة الي تنزانيا
بعثة المصري تغادر مطار القاهرة الي تنزانيا
محمد الغزاوى

غادرت بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني بدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وترأس البعثة رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري يرافقه الجهاز الفني و اللاعبين .

بعثة المصري تغادر إلى دار السلام استعدادا لملاقاة سيمبا التنزاني بـ الكونفيدرالية


ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى العاصمة التنزانية دار السلام وذلك استعدادا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة بتوقيت دار السلام -  على ستاد بنيامين مكابا  ضمن مباريات إياب دور الثمانية  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة 40 فردا من بينهم 24 لاعبا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة العاملين في مجموعة الباتروس وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

المصري دار السلام تنزانيا سيمبا التنزاني النادى المصري الكونفدرالية

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