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بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أن طائرات بولندية وحليفة أقلعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي في البلاد.

وجاء التحرك العسكري بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" بعد أن شنت  روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا.

وأضافت القيادة على منصة إكس "تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الأمن في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر".

وكانت القوات الجوية الأوكرانية أطلقت تحذيرًا من احتمال وقوع هجمات صاروخية روسية، وظل التحذير قائمًا في جميع أنحاء أوكرانيا حتى الساعة الـ0200 بتوقيت غرينتش.

بولندا أوكرانيا روسيا غرب أوكرانيا قصف أوكرانيا

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