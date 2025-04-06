مي عمر: من حق محمد سامي يشتغل مع ممثلة تانية.. لكن بكره يعرف قيمتي

تحدثت الفنانة مي عمر عن اهتمام الجمهور بعلاقتها بالمخرج محمد سامي، حيث أكدت أنها لا تعترض على عمله مع ممثلة أخرى غيرها.

وخلال لقائها مع عمرو أديب، قالت مي عمر: "من حق محمد سامي يشتغل مع ممثلة تانية بطلة غيري"، مشيرة إلى انفتاحها على العمل مع مخرجين آخرين أو مشاركة أبطال آخرين.

ورد عمرو أديب قائلًا: “عشان يعرف الفرق”، وردت مي عمر مازحة: "عشان بكره يعرف قيمتي".



أبطال مسلسل إش إش

يُذكر أن مسلسل “إش إش” من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، وأحمد زاهر. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.



قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “إش إش”، التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مضطرة للعمل كراقصة، لتدخل إلى عائلة “الجريتلي” عن طريق الصدفة، لتكتشف أن حياتها ما هي إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل تلك العائلة.