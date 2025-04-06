عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عند النظر إلى الاعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان، سنجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بانتهاك كافة معايير الحقوق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف محمد ممدوح، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات التي فضحت تعامل العالم مع الأزمات وحقوق الإنسان، متابعا: هناك دول تعد واحدة من أبرز الداعمين لحقوق الإنسان، ولكنهم خزلوا الشعب الفلسطيني.

واسترسل: الأزمة الفلسطينية أظهرت الجانب السلبي من الولايات المتحدة، حيث رأينا جميعا أعضاء الكونجرس الامريكي وهم يهددون أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إذا فرضت أي عقوبة على المجرم نتنياهو.

وأوضح أننا نشاهد جرائم الاحتلال الصهيوني في ظل وجود مبادئ حقوق الإنسان، متابعا: نحن نرى شعب يباد على مدار الساعة ولكن ليس هناك أي تحرك من قبل المؤسسات العالمية، بالرغم من تلك الجرائم واستخدام أسلحة محظورة دوليا على المواطنين.

