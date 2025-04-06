عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوبي قطاع غزة إلى 19 شهيدا على الأقل خلال الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن هناك 46 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق آخر: أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الزيارة ستشهد نقاشات موسعة بين الطرفين حول عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، بالإضافة إلى جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين.