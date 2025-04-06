قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير النقل وتوطين الصناعة
خالد طلعت: زيزو في صراع ما بين القلب والعقل
"الأوقاف" تطلق مسابقة القراءة الحرة للجميع
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
الفرق بين الإنفلونزا ودور البرد .. المصل واللقاح توضح
العاصفة الترابية بدأت .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
ما علاج النفس الأمارة بالسوء؟.. علي جمعة يقدم الروشتة الشرعية
فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا
بسبب ارتفاع الدولار.. صعود أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم
القومي لتنظيم الاتصالات: إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج اعتبارًا من الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس موظف أشعل النيران بجرار زراعي ومنزل جاره في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة، تجديد حبس موظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإشعال النيران عمدًا في جرار زراعي وحوش منزل جاره وامتداده إلى المنزل المُلحق به.

وذلك في دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ نتيجة لخلافات سابقة بينهما على طريق فاصل بين أراضيهما الزراعية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق بحوش مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية، ملحق بمنزل المدعو "إسلام ح. م. ع"، 35 عامًا، عامل.

مما أدى إلى امتداد النيران إلى المنزل الملحق به، واحتراق جرار زراعي تابع له.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات بشرية.

وأسفر الحريق عن تلفيات تمثلت في احتراق كميات من البوص والتبن، إضافة إلى إطار الجرار الزراعي.

وبسؤال مالك الحوش، اتهم جاره "أبو المجد ع. م. ح"، 58 عامًا، موظف، بإشعال النيران عمدًا نتيجة خلافات على طريق زراعي.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المذكورة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديدها اليوم إلى 15 يومًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

الاهلي

الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل

نجم الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء

نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 6-4-2025

ترشيحاتنا

سكودا كودياك و هيونداي سانتافى

مقارنة بين سكودا كودياك و هيونداي سانتافى 2025

هاتف Samsung Galaxy S25 Edge

قبل أسابيع من إطلاقه.. إليك مواصفات أفضل هواتف سامسونج

فولكس فاجن جيتا موديل 2008

فولكس فاجن سيدان سعرها 500 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

بالصور

بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بربع بانية .. طريقة عمل ساندوتش الشاورما السوري

شاورما
شاورما
شاورما

بنته غنت معاه.. 20 صورة من حفل عمرو دياب في حفل أبوظبي

عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الخروج نهائيًا لهذا السبب

العواصف
العواصف
العواصف

فيديو

فرح الزاهد

فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا

الساحر السوداني التائب حامد آدم

عملت سحر لفريق الهلال السوداني علشان يكسب.. اعترافات ساحر تثير قلق جماهير الأهلي

محمد ثروت

محمد ثروت: الكوميديا بيتي ودوري في أهل الخطايا استفزني

ابتهال ابو سعدة

الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد