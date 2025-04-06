تجديد حبس موظف أشعل النيران بجرار زراعي ومنزل جاره في سوهاج

قررت النيابة العامة، تجديد حبس موظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإشعال النيران عمدًا في جرار زراعي وحوش منزل جاره وامتداده إلى المنزل المُلحق به.

وذلك في دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ نتيجة لخلافات سابقة بينهما على طريق فاصل بين أراضيهما الزراعية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق بحوش مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية، ملحق بمنزل المدعو "إسلام ح. م. ع"، 35 عامًا، عامل.

مما أدى إلى امتداد النيران إلى المنزل الملحق به، واحتراق جرار زراعي تابع له.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات بشرية.

وأسفر الحريق عن تلفيات تمثلت في احتراق كميات من البوص والتبن، إضافة إلى إطار الجرار الزراعي.

وبسؤال مالك الحوش، اتهم جاره "أبو المجد ع. م. ح"، 58 عامًا، موظف، بإشعال النيران عمدًا نتيجة خلافات على طريق زراعي.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المذكورة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديدها اليوم إلى 15 يومًا.