قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير النقل وتوطين الصناعة
خالد طلعت: زيزو في صراع ما بين القلب والعقل
"الأوقاف" تطلق مسابقة القراءة الحرة للجميع
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
الفرق بين الإنفلونزا ودور البرد .. المصل واللقاح توضح
العاصفة الترابية بدأت .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
ما علاج النفس الأمارة بالسوء؟.. علي جمعة يقدم الروشتة الشرعية
فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا
بسبب ارتفاع الدولار.. صعود أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم
القومي لتنظيم الاتصالات: إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج اعتبارًا من الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 سيدات إثر انقلاب سيارة نقل ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أسفر انقلاب سيارة نقل صندوق بمدخل قرية السلطاني التابعة لمركز ببا ببني سويف، عن إصابة 5 سيدات وطفلة رضيعة، بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل صندوق بالقرب من مدخل قرية السلطاني التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.


واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم شروق ربيع ذكي 20 عامًا، مصابة بخلع بالكتف الأيسر وآية سيد عبد الرازق 28 عامًا، مصابة بخدوش متفرقة بالجسم،  وفاطمة الزهراء محمد أحمد 30 عامًا، مصابة بخلع بالكتف الأيسر، وآية صلاح سيد 26 عامًا، وليلى هشام مصطفى 4 أشهر، وعبير فتحي عبد الفتاح 20 عامًا مصابة بكسر بالكتف الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الفشن ببا بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

الاهلي

الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل

نجم الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء

نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 6-4-2025

ترشيحاتنا

حصاد رمضان

500 مصالحة أسرية.. أبرز إنجازات الأزهر العالمي للفتوى في رمضان

الطاعة أن تعبد الله كما يريد لا كما تريد أنت

علي جمعة: الطاعة أن تعبد الله كما يريد بعيدا عن العقل والهوى

العواصف الرملية والغبار

دعاء العواصف الرملية والغبار.. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها

بالصور

بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بربع بانية .. طريقة عمل ساندوتش الشاورما السوري

شاورما
شاورما
شاورما

بنته غنت معاه.. 20 صورة من حفل عمرو دياب في حفل أبوظبي

عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الخروج نهائيًا لهذا السبب

العواصف
العواصف
العواصف

فيديو

فرح الزاهد

فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا

الساحر السوداني التائب حامد آدم

عملت سحر لفريق الهلال السوداني علشان يكسب.. اعترافات ساحر تثير قلق جماهير الأهلي

محمد ثروت

محمد ثروت: الكوميديا بيتي ودوري في أهل الخطايا استفزني

ابتهال ابو سعدة

الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد