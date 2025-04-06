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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: 290 محضرًا لمخابز ومستودعات ومحطات وقود.. والعثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة أحداث مهمة كان أبرزها العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة ببني سويف، بالإضافة إلى تحرير 290 محضرًا لمخابز ومستودعات ومحطات وقود وضبط مواد غذائية تالفة.. وإليكم التفاصيل .. 

290 محضرًا لمخابز ومستودعات ومحطات وقود وضبط مواد غذائية تالفة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ، وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

 جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ، وتحديدا في  الفترة من 29 مارس 2025 حتى 4 أبريل الشهر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة ببني سويف
عثر أهالي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة بأحد شوارع المركز، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي مركز الفشن على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، داخل كرتونة، بأحد الطرق الفرعية داخل المركز.

زيارة مفاجئة لفريق من مديرية الصحة ببني سويف وحدتي أشمنت والرياض
 قام اليوم  فريق من مديرية الصحة  ببني سويف مكون من الدكتورة عزة مصطفي والدكتورة ساره سيد مساعدي مدير الرعاية الأساسية  ايمان عادل عضو إشراف إدارة التمريض بالمديرية و سميرة صلاح عضو اشراف اداره مكافحة العدوى بالمديرية بالمرور علي وحدتي اشمنت والرياض بإدارة ناصر الصحية ، حيث قام الفريق بمراجعة كافة الخدمات المقدمة بغرف الاستقبال والأسنان وتنظيم الاسره والصيدليه والملفات العائلية والمعمل وغرف المشورة الأسرية والتعقيم و تم مراجعه تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى بالغرف

 يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوحدات الرعاية الصحية الأولية ولضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف  الدكتوره سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعه الدكتور أحمد اشرف مدير الرعاية الأساسية،

بني سويف الفشن ببا

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