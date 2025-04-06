مؤلف «سيكو سيكو» يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل محمد الدباح، مؤلف فيلم “سيكو سيكو”، بزفافه على فتاة خارج الوسط الفني، حيث احتفل وسط الأهل والأقارب فقط.

وحرص على حضور حفل زفاف المؤلف محمد الدباح؛ الفنان عصام عمر، إلى جانب عدد من المقربين للعروسين.

فيلم سيكو سيكو

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم.

وحضر العرض طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

أبطال فيلم “سيكو سيكو”

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي احمد بدوى

يذكر أن محمد الدَباح قدم العديد من الأعمال الفنية منهم فيلم “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبد العزيز ونور اللبنانية، كما قدم مسلسل “تحقيق” بطولة الفنان أحمد مالك وخالد أنور.

وينتظر فيلمه الجديد بعنوان “شمس الزناتي” بطولة الفنان محمد إمام، أسماء جلال، خالد أنور، مصطفي غريب، عمرو عبدالجليل وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد الَدباح.