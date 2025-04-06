حملة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية بمنيا القمح

الأحد 06/أبريل/2025 - 06:51 م 4/6/2025 6:51:30 PM

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع كافة الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية ، وذلك خلال جولته التفقدية بالمركز اليوم .

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز منيا القمح برفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافه الإشغالات والباعة الجائلين لإعادة الإنضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.