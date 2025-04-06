قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليابان تعززان الشراكة .. دعم لإعمار غزة ودعوة لحوار استراتيجي في طوكيو
رقم سلبي صادم لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
160مليون في 4 مواسم.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن رحيل زيزو لـ الأهلي
مصر والسعودية ترفضان التصعيد في غزة وتعملان على دفع خطة الإعمار العربية
مرموش أساسيا.. تشكيل ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد بالبريميرليج
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثلاثية من فولهام بالدوري الإنجليزي
ترامب يُشعل فتيل حرب الرسوم .. ضرائب جمركية ومفاوضات مع 50 دولة
خامنئي يعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة الإيرانية
كولر: لا أفكر بالعودة لألمانيا وأشعر بالراحة في الأهلي
وزير التجارة الأمريكي: لا تأجيل للرسوم الجمركية وستبقى سارية
مجدي عبد الغني: لن أخوض انتخابات الأهلي.. وجميع الكوادر خارج النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: التصعيد في لبنان يهدف إلى الضغط على حزب الله

لبنان
لبنان
أسامة علي

قال العميد الركن مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يأتي في إطار سياسة ضغط ممنهجة لدفع الدولة اللبنانية إلى تسريع تنفيذ القرار 1701، وتقليص نفوذ حزب الله في الجنوب.

وأوضح بالوكجي في تصريحات لقناة إخبارية أن الاستهدافات التي وقعت اليوم، والتي طالت مواقع محددة في جنوب لبنان، تأتي في سياق الضغط السياسي والعسكري، لا سيما بعد زيارة المسؤولة الأميركية، التي شددت على ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق سيطرته، بالإضافة إلى التشديد على تنفيذ القرارين 1701 و1559.

الدولة اللبنانية 

وأكد أن الهدف من هذا التصعيد هو دفع الدولة اللبنانية إلى الأمام في ملف ضبط سلاح حزب الله وتنظيم وجوده العسكري، أكثر من كونه استهدافًا عسكريًا بحتًا، قائلاً: “ما نشهده من تصعيد ليس حالة طارئة بل هو مرشح للتوسع، وقد نشهد تكراره في مناطق أخرى من جنوب لبنان.”

وأضاف بالوكجي أن الملف اللبناني يُدار ضمن مسارات إقليمية ودولية متشابكة تشمل اليمن، العراق، غزة، ولبنان، وتتحرك كلها بالتوازي مع الملف النووي الإيراني، موضحًا أن هذه الضغوط تهدف إلى تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، و تحقيق تقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

لبنان حزب الله اخبار التوك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

دولار امريكي

70 قرشا دفعة واحدة.. صعود أسعار الدولار الآن في البنوك

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

حادث تصادم في المنوفية

كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 6-4-2025

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

رسميًا إجازات شهر أبريل وموعد شم النسيم 2025 في مصر

ترشيحاتنا

صادرات- صورة أرشيفية

250 ألف طن صادرات غذائية.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية

وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير"الأنبا بولا" بالبحر الأحمر

وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر لمناقشة موقف أعمال المرافق

البورصة

البورصة تخسر 73 مليار جنيه وتراجع حاد في المؤشر الرئيسي

بالصور

بتكلفة 210 ملايين جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي سنهوا بمركز منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 65 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق ميت أبو علي - طحلة بردين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

هاجر الشرنوبى

اضطررت لبيع الآيس كريم.. هاجر الشرنوبي تتحدث عن أصعب فترات حياتها |فيديوجراف

عائلة سعودية تنجو من الهلاك في الصحراء

أكلوا ورق الشجر وشربوا مياه الرديتر.. كيف نجت عائلة سعودية من الهلاك في الصحراء؟

فرح الزاهد

فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا

الساحر السوداني التائب حامد آدم

عملت سحر لفريق الهلال السوداني علشان يكسب.. اعترافات ساحر تثير قلق جماهير الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد