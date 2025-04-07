النائبة هند حازم: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي في قراراته.. وتهجير الفلسطينيين خط أحمر

أدانت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الإجتماعي الإنتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في حق الأخوة الفلسطينين ومحاولتهم المستميته لتهجير الفلسطينين عن أرضهم ووطنهم مؤكدة ان الشعب المصري جميعا قيادة وشعبا يرفض موضوع التهجير جملة وتفصيلا.

وثمنت عضو مجلس النواب الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية تجاة القضية الفلسطينية مؤكدة ان الشعب المصري جميعا يقفون خلف الرئيس السيسي في اي قرار يتم إتخاذة تجاه القضية الفلسطينية مشيرة الي ان مصر، موقفها حاسم في رفض التهجير ومختلف صور الاعتداءات الاسرائيلية.

وأكدت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب ان القيادة السياسية أكدت في أكثر من مناسبة أن تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية ويزيد من التوترات في المنطقة، كما اعلنت القيادة السياسية انه لا مساس بالحقوق الفلسطينية.

وأختتمت عضو مجلس النواب أن مصر أكدت منذ اليوم الأول على موقفها الثابت والرافض لتهجير الفلسطينيين، كما أن التهجير سيزيد من تعقيد الأزمة ويُحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو حق مكفول وفقًا للقرارات الدولية.