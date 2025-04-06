رئيس جامعة العريش يُثمن الروابط القوية بين شعب مصر

ثمن رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء شعب مصر العظيم، مؤكدا أن شعب مصر في رباط إلى يوم الدين، كونه وطن واحد وشعب واحد.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، مع وفد من الكنيسة برئاسة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء والقس لوقا كرم سكرتير نيافة الأنبا قزمان ووكيل الأنبا قزمان بشمال سيناء القس غبريال إبراهيم.



وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالأنبا قزمان والوفد المرافق له، معبرا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم لجامعة العريش،مؤكدا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، الأمر الذي يظهر جلياً خلال المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.



من جانبه، أكد الأنبا قزمان على روح المحبة التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به جامعة العريش لخدمة المجتمع في المحافظة باعتبارها بيت الخبرة في المحافظة، متمنياً للجامعة وقيادتها المتميزة كل النجاح والتوفيق في خدمة الوطن.

