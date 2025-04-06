قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إنفاق مصر في يوم واحد يعيّش دول سنوات.. فيديو
منتخب مصر 17 سنة يفوز على الكاميرون 2-1 وينعش أماله في التأهل للمونديال
التعادل السلبي يحسم مواجهة الزمالك ومودرن سبورت في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
ماكرون: طائرات الرافال المصرية رمز قوي للتعاون الإستراتيجي بين البلدين
حزب الله يشيع 14 قتيلا في بلدة بليدا و32 قتيلا في بلدة الطيبة جنوب لبنان
أكبر قوة عسكرية في المنطقة.. أحمد موسى: الجيش المصري يحمي ولا يسمح بالتهديد
طالب يرتدي النقاب.. والأهالي: بيخطف الأطفال.. الداخلية تكشف الحقيقة
صدمة في أسواق الطاقة| النفط يتجه لأكبر انهيار أسبوعي منذ 5 أشهر.. وترامب السبب
الرئيس الفرنسي يصل مصر.. ويؤكد: فخور بقوة التعاون الاستراتيجى مع القاهرة
منتخب مصر للناشئين يفوز على الكاميرون في أمم أفريقيا تحت 17 سنة
أحمد موسى: ماكرون أول رئيس أوروبي يزور رفح والشيخ زويد
مصر تتضامن مع رواندا وتدعم السلام في افريقيا.. اتصال دبلوماسي يعزز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يشيع 14 قتيلا في بلدة بليدا و32 قتيلا في بلدة الطيبة جنوب لبنان

حزب الله يشيع 14 قتيلا في بلدة بليدا و32 قتيلا في بلدة الطيبة
حزب الله يشيع 14 قتيلا في بلدة بليدا و32 قتيلا في بلدة الطيبة
القسم الخارجي

شيّع "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، 14 قتيلاً في بلدة بليدا و32 آخرين، بينهم عسكري في الجيش اللبناني، في بلدة الطيبة جنوب لبنان، قضوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ​

أُقيمت مراسم التشييع في البلدتين بحضور حشود غفيرة من الأهالي والمناصرين، حيث انطلقت المواكب الجنائزية من مستشفيات المنطقة وصولاً إلى منازل القتلى لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تُقام الصلاة عليهم ويواروا الثرى في مقابر الشهداء.​

يأتي هذا التشييع في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث شهدت الفترة الأخيرة مواجهات متكررة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من الجانبين. ​

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق عن مقتل عدد من مقاتليه في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في جنوب لبنان، من بينها بلدتا بليدا ومجدل سلم. ​

من الجدير بالذكر أن الجنوب اللبناني يُعتبر معقلاً رئيسياً لـ"حزب الله"، حيث يتمتع بتأييد واسع من سكان المنطقة، الذين لطالما كانوا في طليعة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال النزاعات السابقة. ​

تُسلّط هذه الأحداث الضوء على هشاشة الوضع الأمني في جنوب لبنان، وتُنذر بإمكانية اندلاع مواجهات جديدة في حال استمرار التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل.​

حزب الله جنوب لبنان بلدة الطيبة الجيش اللبناني الحرب الإسرائيلية الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

دولار امريكي

70 قرشا دفعة واحدة.. صعود أسعار الدولار الآن في البنوك

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

حادث تصادم في المنوفية

كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

رسميًا إجازات شهر أبريل وموعد شم النسيم 2025 في مصر

ترشيحاتنا

ترديد الأذكار بعد الصلاة المفروضة

هل الأفضل أداء النافلة أم ترديد الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء تكشف

سلامة داود يقدم التهنئة إلى الدكتور محمد حسين محمود لتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا

رئيس جامعة الأزهر يهنئ محمد حسين محمود لتعيينه رئيسا لجامعة طنطا

حفظة القرآن بسوهاج يسردونه كاملا 5 مرات بدون أخطاء

حفظة القرآن بسوهاج يسردونه كاملا 5 مرات بدون أخطاء.. صور

بالصور

إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد بتكلفه 17 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية بمنيا القمح

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مش موضوع ستات .. تعليق مثير من والد حسام حبيب على أخبار زواج نجله

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده

محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اسعاف - أرشيفية

طفل يقود سيارة ويصدم 3 أشخاص بالشرقية

المتهم

شخص ينتقم من شقيق زوجته وينشر له فيديو حاملا فرد خرطوش

هاجر الشرنوبى

اضطررت لبيع الآيس كريم.. هاجر الشرنوبي تتحدث عن أصعب فترات حياتها |فيديوجراف

عائلة سعودية تنجو من الهلاك في الصحراء

أكلوا ورق الشجر وشربوا مياه الرديتر.. كيف نجت عائلة سعودية من الهلاك في الصحراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد